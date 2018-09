Benfica assinala "duas derrotas para o CD" numa semana

Tribunal Arbitral do Desporto anulou os castigos aplicados a Luís Bernardo e à SAD encarnada, por causa do programa Chama Imensa, da BTV.

O Benfica congratulou-se esta quarta-feira pela decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) em anular os castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação (FPF) ao diretor de comunicação Luís Bernardo e à SAD, por causa do programa Chama Imensa, da BTV.

Através de comunicado publicado no site oficial, o clube da Luz refere que o CD averbou "duas derrotas em apenas uma semana". O Benfica assinala ainda que o TAD "ouviu Hernâni Fernandes, funcionário do Sporting, no âmbito do processo aberto ao diretor de comunicação" das águias e que o acórdão divulgado revela que foram consideradas "legítimas" as questões colocadas por Luís Bernardo a propósito das funções exercidas por Hernâni Fernandes no clube de Alvalade.

De referir que o TAD condenou ainda o CD da FPF ao pagamento dos seis mil euros referentes aos custos do processo levantado.