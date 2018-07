Benfica apresentou oferta por Gabriel

Em termos posicionais, o jogador brasileiro joga a 8 mas também pode desempenhar funções em terrenos mais adiantados. O transporte de bola e o remate são dois dos seus aspetos mais fortes

O Benfica continua à procura de um médio para reforçar o plantel de Rui Vitória e, sabe O JOGO, há um alvo na mesa: Gabriel, atualmente ligado ao Leganés, do primeiro escalão espanhol. Ao que apurámos, o negócio tem avançado nas últimas horas e os encarnados já lançaram uma proposta de sete milhões de euros para assegurar este jogador de 24 anos.

Gabriel Appelt, de nacionalidade brasileira mas com passaporte europeu também, foi a grande figura do Leganés nas últimas três temporadas. Titular indiscutível na equipa da área metropolitana de Madrid, Gabriel é um típico 8, ou seja, é um jogador que dá equilíbrios no meio-campo e que sabe transportar a bola. Além disso, como tem comprovado ao longo das últimas temporadas, possui um potente remate, motivo pelo qual também desempenha funções em terrenos mais adiantados como organizador de jogo. Por todas estas características, o Benfica já expressou o seu interesse no atleta com a oferta referida junto do Leganés, aguardando pela resposta.

O interesse das águias é grande num médio que chegou à Europa com apenas 17 anos, na altura contratado pelos italianos da Juventus ao Resende, pequeno clube do Rio de Janeiro. Gabriel e o irmão, Guilherme, foram apostas da Vecchia Signora, que pagou dois milhões de euros para os levar para as suas escolas. Apesar do seu potencial, o brasileiro acabou por não vestir a camisola da equipa principal, tendo sido sucessivamente emprestado a Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno, antes de acabar, em 2015/16, cedido ao Leganés. O clube espanhol exerceria a opção de compra no valor de um milhão de euros e o jogador tem respondido com desempenhos elevados. Na última época, por exemplo, além de ter recebido a braçadeira de capitão, fez 35 jogos fazendo cinco golos, um deles ao Real Madrid, que ditou o afastamento dos merengues nos quartos de final da Taça de Espanha.