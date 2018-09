Benfica anuncia reforço do departamento jurídico

A SAD criou uma equipa independente composta pelos advogados João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício

O Benfica anunciou esta terça-feira um reforço do departamento jurídico através da criação de uma equipa especializada composta, para já, pelos advogados João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício.

Em comunicado, a SAD encarnada explica que o principal objetivo desta medida passa por "permitir a total concentração do presidente e da gestão executiva na obtenção dos resultados desportivos, económicos e financeiros fixados."

O trio de advogados prestará "patrocínio judicial e aconselhamento jurídico estratégico", enquanto a "a condução das matérias jurídicas" continuará a cargo da "CSA - Sociedade de Advogados, João Correia", numa equipa composta por "João Correia, José Luís Seixas, Pedro Correia e Miguel Lourenço".

O Benfica enquadra também esta medida com "as melhores práticas de gestão observadas em organizações internacionais" e "a complexidade das várias matérias jurídicas e processos judiciais" nos quais o clube está envolvido.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica e o Conselho de Administração da Benfica SAD (em conjunto SL Benfica) vêm informar o seguinte:

Considerando os processos e investigações judiciais em curso e as melhores práticas de gestão observadas em organizações internacionais em contextos similares, torna-se imprescindível criar condições organizacionais que permitam a total concentração do Presidente e da gestão executiva do SL Benfica no seu core business, por forma a alcançar todos os resultados desportivos, económicos e financeiros fixados.

Considerando, ainda, que para o cumprimento do objetivo essencial antes mencionado torna-se imprescindível implementar um modelo de gestão abrangente dos assuntos jurídicos, comunicação pública e governance, tudo em relação a tais processos e investigações judiciais, que detenha as competências e recursos necessários à defesa da reputação e do bom-nome do SL Benfica, com integral respeito pelo funcionamento do sistema judicial.

Considerando, por fim, o volume e a complexidade das várias matérias jurídicas e processos judiciais em que, do lado ativo ou passivo, o SL Benfica está envolvido, e a solicitação, entretanto recebida, do sócio fundador da CSA - Sociedade de Advogados, João Correia, no sentido de proceder a uma ampliação do apoio jurídico ao SL Benfica, torna-se essencial proceder à criação de equipas especializadas para assessorar o SL Benfica nas diversas matérias em causa.

Assim, após reunião da Direção do Sport Lisboa e Benfica e do Conselho de Administração da Benfica SAD, foi deliberado, por unanimidade, implementar um modelo de gestão autónomo das matérias antes mencionadas, o qual, entre outras funções e objetivos, contempla a criação imediata de uma equipa independente de patrocínio judicial e aconselhamento jurídico estratégico, que incluirá, desde já, os advogados João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício.

Mais foi deliberado manter na CSA - Sociedade de Advogados, cuja equipa é composta por João Correia, José Luís Seixas, Pedro Correia e Miguel Lourenço, a condução das matérias jurídicas do Sport Lisboa e Benfica.

O SL Benfica reforça, por último, o seu objetivo e fundamento principal com esta deliberação: permitir a total concentração do Presidente e da gestão executiva na obtenção dos resultados desportivos, económicos e financeiros fixados.

ANEXO

Breve nota biográfica sobre a equipa independente constituída no âmbito do modelo de gestão autónomo:

João Medeiros - Licenciado em Direito, Sócio coordenador de contencioso penal da PLMJ, fundador e membro do Fórum Penal.

Paulo Saragoça da Matta - Licenciado e Mestre em Direito, Sócio fundador da SMSB, fundador e membro do Fórum Penal.

Rui Patrício - Licenciado e Mestre em Direito, Sócio coordenador de contencioso penal e vogal do Conselho de Administração da MLGTS, membro do Conselho de Prevenção da Corrupção, fundador e membro do Fórum Penal."