Benfica avança com processos contra o FC Porto e Francisco J. Marques

Em causa estão as declarações do diretor de informação e comunicação dos dragões no Porto Canal.

O Benfica anunciou esta quinta-feira que avançou com processos cíveis e administrativos contra a SAD do FC Porto e o diretor de informação e comunicação do emblema azul e branco, Francisco J. Marques, na sequência das declarações deste último na edição de terça-feira do programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.

O clube da Luz refere que o dirigente dos portistas levantou "suspeitas totalmente falsas e absurdas de o Benfica estar por trás de uma suposta agressividade dos adversários do seu clube". Francisco J. Marques, recorde-se, utilizou a lesão sofrida por Danilo no jogo com o V. Setúbal como exemplo.

"Se há uma equipa suspeita de pagar para vencer ou de entrar no sistema judicial, também posso levantar a suspeita que possa estar a haver pagamentos para isto acontecer", afirmou, então, o diretor de comunicação do FC Porto.

Em comunicado publicado no site do clube, o Benfica acrescenta que também o advogado Aníbal Pinto, comentador na CMTV, será alvo dos "procedimentos que o caso justificar", depois de ter pedido testes antidoping para o plantel encarnado. "Tenho visto os jogadores a correr e espero que se façam os testes antidoping, que são normais e imperativos. Eu acho que da forma que o Benfica tem corrido não ficava nada mal fazer um teste antidoping. Quem não deve não teme", declarou, no canal televisivo, Aníbal Pinto.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que, face à gravidade e leviandade de recentes afirmações no Porto Canal proferidas pelo diretor de Comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, levantando suspeitas totalmente falsas e absurdas de o Benfica estar por trás de uma suposta agressividade dos adversários do seu clube, decidiu avançar com os competentes processos cíveis e administrativos contra o Futebol Clube do Porto SAD, Porto Canal e o diretor atrás citado.

Apresentará também queixas contra a referida SAD e o diretor de Comunicação junto dos órgãos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portugal e fará uma participação junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Informamos também que o Sport Lisboa e Benfica, tendo tomado conhecimento das declarações proferidas pelo advogado Aníbal Pinto no programa "Pé em Riste" exibido na noite da passada segunda-feira na CMTV, e atento à extrema gravidade de que se revestem, excedendo todos os limites, encarregou o seu departamento jurídico de instaurar os procedimentos que o caso justificar, no sentido de obter uma exemplar condenação do autor das mesmas e a indemnização correspondente à gravidade destas."