Benfica acusa FC Porto e Sporting: "Alguém acredita que o hacker iria oferecer informação a troco de nada?"

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, reagiu em conferência de imprensa à reportagem da revista "Sábado"

No dia em que a revista "Sábado" revelou a identidade do hacker que, alegadamente, terá divulgado os emails do Benfica, o vice-presidente encarnado, Varandas Fernandes, reagiu em conferência de imprensa e começou por mostrar admiração pelo trabalho da Justiça. "A acreditar no publicado pela revista Sábado, ficámos a saber a identidade do hacker que roubou os mails ao Benfica. Da notícia, diversos factos relatados merecem a maior da nossas preocupações. Não queremos acreditar que a Sábado consiga contactar o administrador do Blog 'Mercado do Benfica' e a Justiça não o consiga fazer. Uma certeza existe: foi o diretor do FC Porto que exibiu o produto desse roubo. Essa informação roubada veio a ser partilhada em blogs afetos ao Sporting, muito provavelmente com a conivência da anterior direção do clube."

Varandas Fernandes questionou depois sobre pagamentos: "Falemos claro. Alguém acredita que hacker iria oferecer informação a troco de nada? Ninguém acredita nisso. Neste processo já se sabe que o diretor de comunicação do FC Porto está constituído arguido. Temos duas decisões já concluídas, do Tribunal Administrativo do Porto e da ERC, que dão razão ao Benfica e condenam o crime de divulgação de correspondência privada pelo FC Porto. Acreditamos que a Justiça conseguirá provar a forma e as contrapartidas financeiras que estiveram por trás do modo como o FC Porto obteve informação roubada ao Benfica."