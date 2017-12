Benfica à procura de clube para colocar Douglas

No acordo de empréstimo assinado com o Barcelona não está previsto o retorno do brasileiro antes do final da época e os espanhóis não estão, também, disponíveis para antecipar esse regresso

O Benfica tem em Douglas um problema para resolver até ao final de janeiro, durante o qual os encarnados terão de encontrar um clube que aceite ficar com o brasileiro. Os responsáveis das águias já decidiram que o defesa não tem espaço no plantel de Rui Vitória, onde André Almeida se foi tornando cada vez mais o titular inquestionável mas, dado que o contrato de empréstimo com os catalães não permite a "devolução" do atleta de forma antecipada, cabe agora ao Benfica, segundo apurou O JOGO, encontrar colocação para o próprio.

Quanto à decisão do Benfica sobre a saída de Douglas, está mais do que tomada, sendo bem percetível desde há muito pela pouca ou nenhuma utilização do atleta: até agora, esteve apenas em cinco partidas, onde alinhou durante 450 minutos. Mas tendo em conta que o emblema do país vizinho não abre caminho para o regresso do seu jogador, o ónus salarial permanecerá na contabilidade do Benfica até que o clube da Luz convença algum outro emblema a receber o atleta e, dessa forma, passar a assumir os seus ordenados.

A resolução deste caso de Douglas adivinha-se, no entanto, bastante problemática dado que, além de um vencimento elevado, o lateral não tem muito mercado nesta fase da carreira. Desde a sua chegada a Espanha, o defesa-direito, agora com 27 anos, nunca conseguiu garantir um papel de relevo na equipa do país vizinho. De 2014/15, quando saiu do São Paulo, até ao presente, Douglas apenas fez oito partidas com a camisola culé tendo, na temporada passada, estado cedido ao Gijón. Aí, participou em 23 jogos e assinou três golos. Na Luz, a vida do lateral não tem sido fácil, ele que muitas vezes nem convocado foi e, nalgumas outras, acabou preterido por Rui Vitória da lista final de 18 jogadores. Curiosamente, o camisola 8 nunca alinhou na liga portuguesa, tendo feito três partidas na Liga dos Campeões e duas na Taça de Portugal.