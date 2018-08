Benfica à carga por Gabriel e Ramires

Águias voltam a atacar o futebolista do Leganés, com oferta de 8 M€. O regresso de Ramires pode estar para breve

A exatamente uma semana de se encerrar o mercado de transferências, o Benfica está a avançar em força para tentar fechar dois reforços brasileiros para o meio-campo: Gabriel, do Leganés, e Ramires, ligado ao Jiangsu Suning, da China. Ao que O JOGO apurou, no caso do primeiro, o processo pode levar nas próximas horas um avanço decisivo: o Benfica oferece ao clube espanhol oito milhões de euros pelo médio, a serem pagos em várias tranches, com o jogador a receber um salário limpo de 800 mil euros por ano.

A negociação entre Benfica e Leganés dura há várias semanas, tendo havido sucessivos avanços e recuos, muito por culpa do Leganés, que começou por exigir 15 milhões de euros para vender Gabriel. O luso-brasileiro treina à parte e é praticamente um dado assumido que o seu ciclo no Leganés terminou, faltando apenas que chegue uma proposta satisfatória antes de dia 31. Que pode bem vir a ser esta dos encarnados, que querem dar alternativas a Pizzi e a Gedson na intermediária.

Ao que O JOGO apurou, este ataque final a Gabriel não vai, no entanto, anular a tentativa das águias em assegurar ainda Ramires, num processo que, ao que apurámos, também pode ficar fechado em breve. O jogador, que já vestiu a camisola dos encarnados em 2009/10, na sua primeira temporada fora do Brasil, também tem interesse em regressar à Luz e é com essa garantia que a SAD do Benfica está a contar para selar o caso.

De momento, o atleta e o seu empresário estão na China a procurar a desvinculação do Jiangsu Suning, clube com o qual Ramires tem contrato até dezembro de 2019. Já Vieira está disposto a fazer um forte esforço financeiro ao nível salarial, com a oferta de um ordenado limpo anual de três milhões de euros por entender ser importante acrescentar um médio feito e experiente ao plantel. Se entre as águias e o atleta as conversações estão bem encaminhadas, permanece por resolver a situação da ligação de Ramires ao Jiangsu Suning. O emblema chinês vê com bons olhos libertar-se do encargo salarial com o médio (apontado pela Imprensa brasileira como estando nos seis milhões de euros líquidos/ano), com as partes a procurarem agora uma solução para um jogador pelo qual o clube pagou ao Chelsea, em 2016, 28 milhões. Na China e sem jogar (nem foi inscrito na liga), Ramires aguarda pelo desbloquear da situação de olhos postos no regresso a Portugal. O empresário do internacional canarinho, Luís Carlini, tem vindo a oferecer o jogador nas últimas semanas a emblemas europeus, como Milan, Lázio, Villarreal e, mais recentemente, o Marselha, sem que daí tenham vindo avanços efetivos no que ao futuro de Ramires diz respeito.

A contratação de Ramires é considerada como importante para Vieira, dado ser entendido que, além dos jovens, o plantel também precisa de jogadores já experientes para reforçar as opções de Rui Vitória