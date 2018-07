Bater 18 milhões foi curto para levar Jota do Benfica

O extremo já prestou provas no Manchester United e no Barcelona e foi alvo de uma oferta do Real Madrid-.

João Filipe, também conhecido pelos colegas no universo do futebol por Jota, brilhou bem alto no Europeu de sub-17 ganho por Portugal na Finlândia frente à Itália, tendo o jovem extremo marcado dois dos quatro golos lusos (4-3) nessa partida. Para muitos, o jovem de 19 anos ainda é um desconhecido, mas o seu nome anda nas agendas de colossos há muito: ao que O JOGO apurou, o Real Madrid chegou a colocar na mesa de Luís Filipe Vieira, há pouco mais de dois anos, 18 milhões de euros, quantia recusada pelo líder encarnado. Segundo informação apurada, Luís Filipe Vieira vê em Jota uma grande aposta das águias e, por isso, apenas uma proposta verdadeiramente louca fará o presidente encarnado libertar-se a sua joia.

Se o interesse dos merengues atesta a cotação que Jota já tem no futebol jovem, também Manchester United e Barcelona têm o atacante referenciado: com 15 anos, durante as suas férias, Jota fez testes em ambos os emblemas, situação que o jogador e a sua família comunicaram à SAD, garantindo, no entanto, que a intenção era continuar no Benfica, clube do seu coração.

Jota não esconde a admiração por Cristiano Ronaldo e o facto de ser dono da camisola 7 nas Seleções por onde tem passado ajuda a fortalecer um paralelismo entre ambos. "O estilo que se parece mais com o meu e aquele que eu tento seguir para explodir é o do Cristiano Ronaldo. O meu ídolo é o Ronaldo do Manchester United, mas, no futebol moderno, é o Neymar, além de olhar muito para o que o Messi faz", afirmou Jota durante o Europeu. E quem o conhece desde miúdo concorda com a autocomparação de características do atacante, suportadas por um talento natural e grande capacidade de trabalho. Fontes contactadas por O JOGO apontam mesmo que o jovem tem grande força psicológica e que trabalha diariamente com vista à perfeição, à imagem do CR7. Aliás, e apesar da idade, desde criança que Jota é alguém que assume decisões como se fosse um adulto, mostrando estar à frente da sua idade, algo que ajuda a explicar o facto de, na época passada, já ter alinhado pela equipa B e de ter sido internacional sub-21 por Portugal.