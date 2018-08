Baixas no treino do Benfica antes do jogo com o PAOK

Encarnados abriram as portas do Seixal na véspera do primeiro jogo do playoff da Liga dos Campeões

Jonas e Castillo não treinaram esta segunda-feira, na véspera do confronto com o PAOK, na primeira-mão do playoff da Liga dos Campeões. Os avançados não estiveram no relvado, assim como André Almeida, que sofreu uma indisposição e também não participou no preparo, embora no caso do lateral direito a situação não deva ser impeditiva de alinhar no jogo de terça-feira.

De resto, o treino marcou também a primeira aparição de Corchia, apresentado este domingo. O lateral, no entanto, não conta para o jogo desta terça-feira,