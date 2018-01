Augustinsson sabe do interesse do Benfica e reage

O defesa-esquerdo é alternativa a Grimaldo e sonha jogar num clube presente na Champions.

Augustinsson, defesa-esquerdo do Werder Bremen, assumiu saber do interesse do Benfica na sua contratação e entende que isso é natural dado o seu desempenho. Confrontado com o facto de estar na lista dos encarnados, como O JOGO revelou no passado sábado, assim como do Milan, o defesa expressou o seu orgulho. "[Benfica e Milan?] Tenho 23 anos, jogo na seleção da Suécia e estarei no Mundial. Sei que há interessados e o meu representante já me falou da existência de coisas concretas embora não valha a pena estar a pensar nisso agora. No entanto, isso significa também que estou a fazer bem muitas coisas", afirmou na Alemanha, citado pelo jornal "Weser Kurier".

No Werder Bremen, o lateral sabe que não poderá alinhar na maior prova europeia e não escondeu essa ambição. "Todos têm objetivos e sonhos, nomeadamente disputar a Champions e jogar num dos maiores clubes do mundo. Para já, jogo numa das melhores ligas do mundo, estou focado no Werder Bremen e ficaria surpreendido se saísse nesta janela de mercado."

O Benfica está atento ao jogador como alternativa a Grimaldo, estando este dossiê nas mãos do administrador Rui Costa, após Rui Vitória ter dado o seu aval a uma eventual contratação.