As razões que puseram travão à transferência de Adam Reach para o Benfica

Médio de 26 anos, que trabalhou com o técnico das águias em Inglaterra, estava nos planos para esta época caso abrisse uma vaga na esquerda do meio-campo dos encarnados.

Bruno Lage enunciou na sexta-feira a lista com alguns dos guarda-redes tentados e, por diversas razões, não conseguidos pelo Benfica, casos de Cillessen (Barcelona), Fabianski (West Ham), Perin (Juventus) e Gulacsi (Leipzig). Porém, atirou mais um nome para cima da mesa, o inglês Adam Reach, médio de 26 anos que, segundo O JOGO apurou, esteve realmente nos planos dos encarnados para esta época, mas não se abriu uma vaga que levasse à tentativa de incorporação no plantel.

O treinador dos encarnados, quando já se levantava para dar por terminada a conferência de Imprensa de ontem, surpreendeu ao revelar o nome do alvo das águias, que comparou ao histórico Chris Waddle. "Como sou um gajo porreiro, vou-vos dar um nome. Adam Reach, é um jogador como o Chiquinho, não tem o bigode do André Almeida, mas é mais parecido com o Chris Waddle", revelou, comparando-o assim ao extremo que despontou no Newcastle, brilhou no Tottenham e no Marselha e passou ainda por Sheffield Wednesday, Bradford e Sunderland.

Adam Reach não tem uma carreira que se aproxime à do antigo internacional inglês, tendo estado sempre vinculado ao Middlesbrough, com alguns empréstimos pelo meio, até o Sheffield Wednesday o ter contratado, em 2016/17, mediante o pagamento de seis milhões de euros. Curiosidade ou talvez não, Carlos Carvalhal era o treinador do clube comprador e Bruno Lage o adjunto e aí se mantiveram uma época e meia, antes da dupla partir para orientar o Swansea.

Canhoto, Reach desempenha qualquer função na ala esquerda, mas era visto como opção do meio-campo para a frente porque, mesmo jogando a lateral, esta posição estava coberta por Grimaldo e Nuno Tavares, que deu boa resposta na pré-época. Porém, e dado o número de extremos, o Benfica tentou negociar as saídas de Cervi e Zivkovic, o que abriria a porta ao jogador inglês que na última época fez nove golos e oito assistências e na anterior apontou quatro tentos e fez 12 passes letais.