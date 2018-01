As razões para Rui Vitória vetar Rakip

Treinador do Benfica admite receber no grupo de trabalho apenas jogadores que acrescentem qualidade e o jovem sueco não iria ter espaço para somar minutos com regularidade. Na pré-época já entrará nos planos

Assinou e já está de saída. É este o percurso inicial de Rakip ao serviço do Benfica, dado que o médio recém-contratado não vai ganhar raízes desde já no Seixal, tendo sido decidido pela SAD, após consultar o técnico Rui Vitória, que seria mais produtiva a não inclusão do jogador no plantel. Nesse âmbito, e segundo O JOGO apurou, o sueco de 21 anos vai assinar nas próximas horas pelo Crystal Palace, emblema que ocupa a 12.ª posição da mediática Premier League inglesa.

Erdal Rakip chegou a Lisboa no passado dia 4, depois de ter expirado no dia 31 de dezembro a sua ligação aos suecos do Malmoe. Cumpridos os necessários exames médicos, assinou por cinco temporadas e meia, mas não chegou a partilhar balneário com os elementos do plantel principal do Benfica, tendo permanecido em Lisboa à espera de uma definição quanto ao seu futuro.

Em causa esteve a avaliação efetuada por Rui Vitória, que manifestou à SAD o seu desejo de apenas contar com reforços que venham "para somar", como aliás já o referiu publicamente, apontando então para jogadores que sejam contratados e cuja qualidade lhes permita rivalizar com aqueles que tem a trabalhar no Seixal diariamente.

No caso de Rakip, que desempenha a mesma posição de Pizzi, o treinador possui ainda João Carvalho em lista de espera e puxou Keaton Parks da equipa B para os trabalhos do escalão acima. Logo, considerou que o mais recente reforço não teria espaço para se impor e somar minutos, logo não seria benéfica a sua inclusão no grupo de trabalho, mas sublinhando que terá vaga na pré-temporada e hipótese de vingar na Luz. De imediato, a SAD procurou uma solução na I Liga - o V. Guimarães e o Braga foram hipóteses em cima da mesa -, tendo-se aberto agora a porta do Crystal Palace.