"As Casas do Benfica são o bastião e o verdadeiro braço armado"

Luís Filipe Vieira teve este domingo um almoço com os delegados das Casas do Benfica. O presidente do clube da Luz discursou e destacou a importância do momento.

"O crescimento e a evolução das Casas do Benfica resultam de um trabalho notável da parte de todos vós. Fomos pioneiros no passado, somos líderes na atualidade, mas queremos ser ainda mais líderes e mais inovadores no futuro. Os números são impressionantes e falam por si, somos hoje 298 Casas do Benfica, filiais e delegações, nos cinco continentes, com 15 escolas de modalidades, 25 mil atletas das Casas do Benfica que envolvem a prática de 36 modalidades. As Casas do Benfica representam hoje 25% da bilheteira do estádio, mas, nesta época e à data de hoje, esse número aumentou e já são um em cada dois, cerca de 50%. As Casas representam também 20% da distribuição de produtos oficiais do Benfica e 10% dos adeptos deslocam-se em transportes organizados pelas Casas do Benfica. São números bem demonstrativos do extraordinário trabalho que tem sido realizado por todos e cada um de vós", acrescentou, destacando a importância das Casas do Benfica no dia a dia do Clube e na expansão do Benfiquismo", referiu Luís Filipe Vieira.

"Como gosto de dizer, as Casas do nosso clube são o bastião e o verdadeiro braço armado do Sport Lisboa e Benfica, carregados de Mística que ligam o convívio, o associativismo e, mais recentemente, uma vasta oferta de serviços sem paralelo noutras entidades", continuou o líder, explicando o projeto Casas do Benfica 2.0.

"São um projeto transversal ao Clube que, no futuro, terá um profissionalismo que pague o associativismo demonstrado ao longo destes anos. A Casa do Benfica de Santarém será pioneira neste projeto, o chamado Benfica Ativo, que permitirá que as crianças tenham um espaço onde possam usufruir de apoio às atividades letivas, acompanhadas por profissionais qualificados; será um espaço aberto das 9h00 às 24h00, a funcionar com atividade desportiva, agarrado a um espaço de restauração profissional e com os serviços do Benfica assegurados por profissionais. Se a década de 80, com Fernando Martins, foi o primeiro momento alto da expansão das Casas, nestes últimos anos, ao crescimento do seu número, aliou-se o projeto de uniformização da sua imagem - que funcionou como uma verdadeira mola impulsionadora para conhecerem uma modernização e inovação únicas. Mas queremos ir mais longe. É esse o objetivo da nova geração de Casas do Benfica que se iniciará este ano com o lançamento da primeira Casa criada de raiz no âmbito do projeto das Casas do Benfica 2.0 - o futuro. Projeto que se concretizará em Santarém. Espaços mais completos, com grande oferta de serviços, oportunidades de lazer e prática desportiva virada, sobretudo, para fora, para as comunidades locais. Serão Casas do Benfica ao serviço da cidadania, da promoção do desporto e da inclusão. Serão verdadeiras embaixadas dos nossos valores, princípios e identidade que desde sempre fez parte do ADN do Benfica", revelou.