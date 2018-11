Aquele eixo do Benfica anda sem descanso há três meses

Face ao castigo de Jardel, expulso na última partida do campeonato, Conti regressa ao onze para fazer dupla com Rúben Dias.

Em pouco mais de três meses, o Benfica disputa este domingo o 20.º encontro oficial e Rui Vitória prepara-se para mexer no eixo defensivo pela nona vez. Expulso no embate anterior do campeonato com o Moreirense, o capitão Jardel foi punido com dois jogos de castigo nas competições portuguesas, situação que ditará o regresso de Conti ao onze. Afastado desde a partida com o Ajax fora de portas, em que teve responsabilidades no lance do golo dos holandeses, o defesa argentino fará dupla com Rúben Dias, uma alteração forçada por parte do treinador das águias.

O internacional português fez dupla com Jardel nos oito primeiros jogos, até à receção ao Rio Ave, duelo da Taça da Liga, em que o brasileiro teve como parceiro Conti. De regresso à Liga dos Campeões com o Bayern, a dupla mais utilizada voltou a ser chamada para três partidas seguidas. Entre as mudanças seguintes, seja por lesão, castigo, ou opção, refiram-se as apostas em Rúben Dias e Lema de início na receção ao FC Porto e para a adaptação de Alfa Semedo ao eixo defensivo ao lado de Rúben Dias no embate com o Sertanense da Taça de Portugal.

Esta tarde, sem Jardel, o camisola 6 jogará previsivelmente com Conti, reeditando uma dupla que não integrava o onze desde a deslocação a Atenas para o jogo com o AEK (vitória das águias por 3-2). Curiosamente, Rúben Dias foi expulso antes do intervalo e Lema entrou no segundo tempo. Antes desse jogo, a dupla de centrais que hoje vai a jogo, atuou junta apenas frente ao Chaves, desafio que terminou empatado a duas bolas. Porém, Conti não foi titular. Rendeu Jardel, lesionado aos 16", sendo que o ex-Colón foi expulso aos 87".

Já com Lema fora do boletim clínico, o argentino não foi convocado para o jogo com o Tondela, pelo que Samaris e Alfa Semedo serão as apostas de recurso para o sector, em caso de necessidade.