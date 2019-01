Apoia Vieira, mas avisa: "Com Soares de Oliveira, Pedros Guerras, Palacins, Zé Marinhos, torna-se difícil"

Ex-candidato à presidência encarnada, Bruno Costa Carvalho, afirma que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deve perceber os motivos para ser "fácil roubarem-nos ou faltarem ao respeito ao Benfica"

Bruno Costa Carvalho recorreu às redes sociais para começar por concordar com muito do que Luís Filipe Vieira disse no final do Benfica-FC Porto , na meia-final da Taça de Portugal, mas não deixou de apontar lacunas na gestão do presidente. "Luís Filipe Vieira sente que hoje é fácil roubarem-nos ou faltarem ao respeito ao Benfica. Estando juntos na luta para que isso acabe, o presidente tem que perceber que isso é consequência de termos gente dentro da nossa casa que não age de acordo com os altos princípios morais que se exigem no Benfica, talvez até por não serem benfiquistas...", escreveu no Facebook.

O antigo candidato à presidência do clube encarnado referiu-se diretamente a Paulo Gonçalves e Domingos Soares de Oliveira. "Paulo Gonçalves vai a julgamento por actos que espero que não tenha praticado e Domingos Soares Oliveira andou a usar indevidamente dinheiros do Benfica para fins pessoais. Isto descredibiliza o Benfica aos olhos de toda a gente e fragiliza-nos. Com Domingos Soares de Oliveira, Pedros Guerras, Palacins, Zé Marinhos e afins, torna-se muito difícil olhar para o Benfica e ver nele gente com a estatura moral que impõe respeito aos outros", escreveu Bruno Costa Carvalho.