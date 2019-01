APAF nega ameaças a árbitros e exige explicação a Luís Filipe Vieira

A APAF espera que o Benfica comprove a existência das situações de ameaças reveladas por Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira arrasou Fábio Veríssimo no final do clássico de terça-feira e garantiu que alguns árbitros foram "escorraçados e corridos da arbitragem", frisando que estes foram mesmo alvo de ameaças. Confrontada com as declarações do presidente do Benfica, ao nosso jornal, fonte da APAF negou a existência desse tipo de situações junto dos juízes portugueses. Recusando o clima de ameaças referido por Luís Filipe Vieira, organismo que coordena os árbitros considera que estes não estão condicionados e fazem o seu trabalho sem a existência de coações.

As afirmações duras do dirigente máximo dos encarnados foram rebatidas pela mesma fonte da APAF, que se prepara para contra-atacar face ao conteúdo das palavras do presidente das águias. Assim, aquela entidade vai pedir explicações ao presidente do vice-campeão nacional. Com esta tomada de posição, o referido organismo vai solicitar que o Benfica seja responsabilizado pelas declarações proferidas após o duelo entre águias e dragões. A APAF espera que os encarnados comprovem a existência das situações de ameaças reveladas por Luís Filipe Vieira, de forma a aferirem ao que se referia em concreto o dirigente.