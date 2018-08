"Aos 75 minutos, já estariam a escrever uma exibição de gala do Benfica"

Rui Vitória comentou a vitória do Benfica sobre o V. Guimarães, no jogo que marcou o arranque da I Liga

Exibição do Benfica: "Aos 75 minutos, vocês [jornalistas] já estariam de páginas abertas a escrever 'exibição de gala' [do Benfica]. Até aí foi uma exibição de grande qualidade do Benfica".

Jogos com poucos dias de intervalo: "Jogámos com dois dias de intervalo. Sete dos meus jogadores correram mais de 11 quilómetros. Eles são seres humanos e pensam. Vamos ter um jogo na terça-feira. É natural que haja alguma descompressão, mas isso não pode apagar o brilhantismo da primeira parte".

Ferreyra: "Estamos numa fase muito inicial. Cada jogador tem um mundo muito próprio. Há uma adaptação a uma nova realidade, há jogadores com caminhos diferentes. Se começarmos a rebobinar os filmes, podemos ver que alguns tiveram fases iniciais boas, outros só mais para a frente. O Ferreyra tem golos com ele e eles vão aparecer. Às vezes, são questões do momento. Não é um jogo de início de época que vai carimbar um jogador de bom ou de mau. Há que relativizar".