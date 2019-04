Anular Bruno Fernandes é a chave? Lage diz que não e até mete Herrera pelo meio

Treinador do Benfica anteviu o jogo diante do Benfica, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal

Anular Bruno Fernandes é meio caminho andado para vencer o Sporting? "Fazemos sempre essas individualizações, quem é melhor, Bruno ou Félix... Acredito é no que a equipa oferece. Não entro nessas comparações, gosto de ver quem são os bons jogadores e não estar sempre a comparar, como tem acontecido na última década com Ronaldo e Messi. Cada jogador é diferente. Procura-se sempre discutir quem é o melhor quando são posições diferentes, pessoas diferentes e com um futebol fantástico para oferecer. O que nos preocupa é a dinâmica coletiva da equipa, a curiosidade em perceber em que posição é que o Bruno vai jogar. Já há uns meses atrás falei convosco e disse que entendia a dinâmica do FC Porto, faltava era saber o posicionamento do Herrera. Aqui é perceber em que posição vai jogar o Bruno, se mais ofensiva como no primeiro jogo ou mais perto da construção, como no segundo".

Sistema de três centrais: "Não sei se vai jogar com três centrais ou não. Se me perguntar se fosse um treinador português, a jogar em casa e a apresentar três centrais, eu diria que não. Mas é um treinador com uma cultura diferente e na Holanda, os três centrais são vistos como um sistema mais ofensivo. O que sinto é que o Sporting vai tentar iniciar o seu jogo com uma construção a três. Sinto que essa deverá ser a solução. Nós vamos ter a nossa estratégia bem definida para condicionar ao máximo essa saída a três".