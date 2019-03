Antero Henrique, diretor desportivo do PSG, esclarece rumor Florentino a O JOGO

Diretor desportivo do PSG garante a O JOGO que o médio dos encarnados não está na lista de reforços.

A conjugação de vontades aponta para a manutenção da relação contratual que liga o Benfica e Florentino, médio lançado em fevereiro por Bruno Lage, de tal forma que as duas partes definem como objetivo manter a imunidade aos ataques do mercado, pelo menos durante mais uma temporada. Ainda assim, os rumores não deixam de nascer e crescer, como o último, que dava conta do interesse do PSG no jogador de 19 anos. Porém, contactado por O JOGO, Antero Henrique, diretor desportivo do emblema parisiense, desmentiu perentoriamente que o camisola 61 das águias esteja nos seus planos para a próxima época.

Ainda anteontem, o jornal "Le Parisien" noticiou que Florentino seria um dos jogadores desejados pelo PSG para preencher a posição de médio-defensivo, embora ressalvando que o clube milionário até está com dificuldades no mercado por estar manietado pela UEFA devido ao fair play financeiro. Daí que uma eventual negociação teria de ser concluída por números muito inferiores aos 60 milhões definidos como cláusula de rescisão no contrato do médio, que já está a discutir a renovação para ser aumentado e ter esse valor rescisório duplicado.

Dizia ainda a notícia que a direção desportiva do PSG já havia contactado o representante do jogador, Bruno Carvalho, para agilizar a transferência. Porém, o antigo diretor-geral do FC Porto também desmentiu que alguma vez tenha conversado com o empresário do internacional sub-20 português, lançado por Bruno Lage em sete jogos, incluindo três da Liga Europa, com Galatasaray (na Turquia e na Luz) e Dínamo Zagreb.