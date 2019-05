André Almeida: "Estou sempre a recuar, daqui a pouco jogo a guarda-redes"

Defesa deu entrevista à TVI24, recordando as origens

Campeão pelo Benfica pela quinta vez, André Almeida deu entrevista à TVI24, na qual recordou os primórdios da carreira, quando jogava numa zona mais avançada do terreno.

"Lembro-me muito do que passei para trás. As pessoas com quem eu lido há anos continuam a ser as mesmas. Os clubes onde passei. O Alverca ou Loures, são campeonatos que eu gosto de ir ver, e ir ver os meus amigos. Há muito a retirar, as condições não são as melhores, mas há uma dedicação ao futebol extra. Só ao jogo. Comecei no Loures, era número 10. Até aos juniores. Cheguei a sénior como médio. Foi sempre a recuar, daqui a pouco estou a guarda-redes", afirmou bem disposto.

O lateral começou por iniciativa do pai. "Gostava muito de atletismo e até tinha jeito, mas o meu pai foi sempre ligado ao futebol. Ele disse que ia com ele. As coisas começaram a sair bem, gostava de brincar com os meus amigos. A partir do momento em que cheguei ao futebol, começou a entranhar-se. Nunca pensei chegar a este patamar, mas dediquei-me muito. Tinha ideia que pelo menos profissional iria ser. Desde muito jovem, sempre quis melhorar, sempre quis ser melhor. O nosso fator físico ou técnico não é tão bom como poderia ser, mas há sempre maneira de ser melhor", contou, revelando ser "insuportável" na derrota.

"Quando chego a casa, os meus pais já sabem que não me podem dizer nada. Tenho as minhas sobrinhas que me dão beijinhos e enganam-me assim", soltou.