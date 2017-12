Adrien aprova André Almeida no Leicester

O médio às ordens de Claude Puel elogiou a disciplina tática e a capacidade de André Almeida para atuar em várias posições, destacando ainda o seu profissionalismo e espírito de grupo

Interessado na contratação de André Almeida, o Leicester procura o máximo de informações sobre o camisola 34 encarnado, razão pela qual os responsáveis do campeão inglês decidiram, segundo apurou O JOGO, falar com Adrien no sentido de pedir referências sobre o lateral-direito. E as dúvidas que pudessem existir em relação à possibilidade de avançar para o futebolista de 27 anos ficaram desfeitas pelo relatório do médio ex-Sporting, contratado no último verão, que aprovou a aposta.

O internacional português transmitiu indicações muito positivas sobre André Almeida, dando conta da capacidade e disciplina tática do compatriota, referindo que este pode desempenhar várias posições em campo. O centrocampista, que aguarda por janeiro para começar finalmente a jogar pelo Leicester - devido à demora na resolução e troca de documentação com o Sporting, que levou a que a sua inscrição tenha sido concretizada segundos depois do fim do prazo, a 31 de agosto -, considerou ainda que André Almeida será capaz de se adaptar bem ao plantel comandado por Claude Puel, até porque estará interessado em dar o salto, tendo Adrien elogiado também o profissionalismo e espírito de grupo do atleta.

Os dirigentes do Leicester questionaram Adrien ainda antes da última observação realizada, na vitória do Benfica por 5-1 sobre o Tondela, e, face às recomendações, a análise foi realizada numa perspetiva diferente das anteriores, servindo já de confirmação dos relatórios existentes. E tal como o nosso jornal já revelou, o interesse em André Almeida é de tal forma real que o Leicester já contactou o Benfica para ficar a saber quais os valores pelos quais o clube da Luz estará disposto a negociar a transferência do camisola 34, que tem contrato até 2021 e é nesta altura indiscutível para Rui Vitória.