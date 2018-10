Premium "A tranquilidade de Vlachodimos causava desconforto na equipa"

Afirmação na Luz e exibições na Champions impressionam Cacau, antigo avançado do Estugarda, onde o guarda-redes se formou

Garantido a meio da última temporada, Vlachodimos, por quem o Benfica pagou ao Panathinaikos 2,44 milhões de euros, afirmou-se no onze, superando a concorrência de Svilar e Bruno Varela. O camisola 99 tem justificado a aposta com boas exibições e defesas de grande nível, como sucedeu com o Ajax, desafio no qual repetiu o que já havia feito, por exemplo, ante Bayern Munique ou AEK. Antigo opositor de Vlachodimos nos... treinos, no Estugarda, Cacau, ex-avançado e figura do emblema alemão, confessa a O JOGO que apesar do "talento" demonstrado desde jovem, o percurso do guardião "é uma surpresa".

"Sendo bem sincero, imaginava que o Vlachodimos pudesse tornar-se um profissional de nível para a Bundesliga, mas não acreditava e não esperava que chegasse a um clube do nível do Benfica e estivesse a brilhar na Liga dos Campeões tão cedo. É algo surpreendente", admite, recordando os seus duelos com Vlachodimos: "Conheço-o bem. Quando era jovem foi chamado muitas vezes à primeira equipa, treinávamos com ele. Às vezes era difícil marcar-lhe golos [risos]. E depois foi promovido ao plantel principal."

"Tem boa estatura, elasticidade e posicionamento. E a escola alemã dá-lhe grande tranquilidade. Que no início até era em demasia e causava desconforto"

Perante "tudo aquilo que já tem feito", frisa Cacau, "Vlachodimos "tem um grande futuro pela frente". "O Benfica tem uma opção segura para a baliza para os próximos anos, se entretanto não sair. Tem todas as qualidades para vir a ser um guarda-redes de topo", acredita o antigo internacional alemão, que representou o Estugarda durante 12 épocas, frisando que ainda enquanto jovem o guardião mostrava "talento e potencial". "Agora tem mais experiência, mas sempre foi muito talentoso. E o melhor exemplo disso é o seu passado com chamadas às diversas seleções jovens da Alemanha", destaca, realçando que "com a consistência e experiência adquiridas nos últimos anos e agora no Benfica tem tudo para se estabelecer a alto nível". "Tem boa estatura, elasticidade e posicionamento. E ainda tem a escola alemã, o que lhe dá uma grande tranquilidade", reforça Cacau, realçando que essa frieza até... incomodava: "No início, essa tranquilidade era até em demasia, algo que causava desconforto na equipa."

Com 12 anos no emblema alemão, que ajudou a ser campeão, o ex-atacante e figura do clube acredita que, face ao desempenho evidenciado, o camisola 99 da Luz pode vir a atingir um nível de topo na posição

Cacau não tem ficado indiferente às exibições de Vlachodimos, elogiando o rendimento do camisola 99 em Amesterdão: "Fez um bom jogo com o Ajax, nomeadamente a defesa que ele fez com o braço direito foi excecional."

A finalizar, o antigo avançado avaliza a opção de Vlachodimos pela seleção da Grécia: "Penso que faz uma boa escolha. Na Alemanha não faltam grandes nomes na baliza e será difícil para ele ser chamado e jogar, na Grécia poderá ter mais oportunidades."

Quinto com mais defesas na Liga dos Campeões



Traído pelo desvio de Grimaldo no lance que valeu o triunfo ao Ajax, aos 90"+2", Vlachodimos tem estado em destaque na Liga dos Campeões, prova na qual foi sempre eleito como o melhor em campo por O JOGO, nas partidas ante Bayern Munique, AEK e Ajax. Opção indiscutível de Rui Vitória, o camisola 99 tem respondido à altura às exigências da competição, apesar dos cinco golos sofridos, destacando-se entre os guarda-redes com mais defesas na prova milionária. Entre os 40 guardiães já utilizados na Champions, Vlachodimos ocupa, com 16 defesas, o quinto posto, atrás de Milan Borjan (Estrela Vermelha), com 25 defesas, Anthony Lopes (Lyon) e Zoet (PSV), com 18, e Handanovic (Inter), com 17.