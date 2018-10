A renovação, o objetivo e uma possibilidade recusada nas palavras do agente de Samaris

annis Emmanouilidis, agente do médio, diz que o atleta trabalha para justificar um novo vínculo.

Em fim de contrato com o Benfica, Samaris ainda acredita na renovação, apesar de, tal como O JOGO adiantou, esse não ser o plano na Luz. "A intenção do Samaris era e é renovar. Trabalha no duro cada dia e acredita que no final o seu trabalho vai justificar a renovação de contrato com o Benfica", explica ao nosso jornal Yiannis Emmanouilidis, empresário do médio.

Confrontado com as notícias sobre a disponibilidade do atleta em assinar por FC Porto ou Sporting, o agente atira: "A porta que Samaris abre diariamente é a do Seixal, para treinar." Lembrando que "até 1 de janeiro" não pode falar com nenhum clube, não fecha a porta aos rivais, mas sublinha que a prioridade é o emblema da Luz. "FC Porto ou Sporting? Não quero falar de possibilidades no futuro. Ele está concentrado no seu dever no Benfica. O objetivo é renovar com o Benfica", esclarece, garantindo que o camisola 22 "nunca recusou qualquer oferta para renovar contrato nem para sair em definitivo". "A única coisa que recusou foi a possibilidade de sair por empréstimo, para o Al-Hilal e para muitos outros clubes", diz, revelando o processo com os responsáveis encarnados: "Houve uma manifestação verbal de ambas as partes para renovar, mas isso não aconteceu, não foi decisão nossa, foi do clube. Nunca recusou renovar porque nunca recebeu nenhuma oferta concreta."

"Não joga? Temos de respeitar a decisão. Ele tem de ser profissional até completar o contrato com o Benfica. Trabalha todos os dias pelo bem do clube e vai continuar a fazê-lo, para saberem o quão profissional é, todos reconhecem isso. Ninguém pode negar", frisa.