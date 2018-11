A reação de Rui Vitória à goleada: "Falo com o presidente quase todos os dias"

Treinador do Benfica abordou a goleada sofrida diante do Bayern.

Como explica este resultado aos benfiquistas? "Primeiro, a estratégia que foi delineada, não conseguimos operar. O Bayern foi forte, condicionou-nos no que queríamos fazer e não há muito mais a dizer".

Devia ter jogado com mais avançados? "Avançados ou jogadores, a estratégia era só uma: ser agressivos a atacar e organizados a defender. Pode ser com dois ou três avançados, não tem a ver com isso, tem a ver com a estratégia e com a agressividade que não tivemos, as falhas que tivemos e que se pagam caras, e a superioridade inequívoca do Bayern".

O que faltou? "Tínhamos de ser mais intensos, mais agressivos. Não conseguimos ser, não fomos e isso paga-se caro. Isso é claro. Pouco mais há a dizer".

Tem sido alvo de várias críticas, sente o lugar em risco com esta eliminação? "Estou a falar do jogo e é isso que importa. Não conseguimos ser apurados, estamos na Liga Europa. Agora é viajar, amadurecer as ideias e isso é o mais importante".

Que aspirações tem na Liga Europa? "Agora vamos pensar no jogo com o Feirense, que é o fundamental. Depois é uma nova competição, que o Benfica já teve e que vai disputar com muita determinação. Agora, falar desta questão é prematuro. Um jogo difícil para nós, a tristeza dos benfiquistas é enorme e falar sobre o futebol desta maneira não é o mais adequado".

Vai falar com Luís Filipe Vieira e colocar o lugar à disposição? "Nesta altura o importante é abordar o jogo. Eu falo com o presidente quase todos os dias, por isso falarei e falarei sempre".