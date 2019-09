Presidente dos encarnados não gostou das críticas que ouviu de um sócio e partiu para cima dele.

Ao longo da sua gestão como presidente do Benfica, foram vários os episódios em que Luís Filipe Vieira trocou acusações com sócios do clube em assembleias gerais, mas a de anteontem, no Pavilhão número 2 do Estádio da Luz, atingiu outro patamar: o presidente das águias perdeu o controlo e atirou-se para cima de um adepto que o tinha criticado - este tinha contestado fortemente a sua liderança - tentando agredi-lo.

Porém, segundo O JOGO apurou junto de fonte oficial, o líder dos encarnados considera que o episódio ficou resolvido de imediato e que não há qualquer motivo que justifique ou aponte para a possibilidade de uma demissão.

De acordo com o relato de um sócio a que O JOGO teve acesso e que não se quis identificar, Luís Filipe Vieira tentou mesmo agredir um outro associado. "Agarrou-lhe o pescoço e puxou o punho atrás. Felizmente ainda se conteve", descreveu sobre um episódio que terá sido espoletado pela intervenção que o adepto fez no púlpito, considera insultuosa pelo presidente dos encarnados, que via a AG de anteontem como momento para ser enaltecidos os melhores resultados financeiros de sempre da SAD que lidera.

Na origem da reação agressiva do líder da Luz, que terá acontecido por volta da 1h30 da madrugada, terão estado um conjunto de insinuações que ofenderam o presidente encarnado e sustentam a forma como puxou o associado pelos colarinhos e as bocas que depois se seguiram para as bancadas numa zona lateral ao local onde se sentam os representantes diretivos. Aliás, este comportamento foi mesmo filmado com um telemóvel e a gravação depois partilhada nas redes sociais, vendo-se Luís Filipe Vieira a ser acalmado por duas pessoas que seriam seguranças à paisana, que surgiram no pavilhão durante a confusão que terminaria pouco tempo depois.

À partida, o episódio não terá consequências em relação ao futuro de Luís Filipe Vieira no Benfica. Aliás, fonte oficial do clube disse a O JOGO que "não houve tentativa de agressão" numa assembleia geral que consideram ter sido "instrumentalizada" por um grupo de sócios com ligação ao ex-vice-presidente Rui Gomes da Silva, tendo a reunião "prosseguido e terminado sem mais problemas".

Refira-se que os estatutos são pouco conclusivos em relação a infrações de dirigentes em reuniões de sócios. Neles está estipulado que um elemento dos órgãos sociais perde o mandato se lhe for aplicada uma sanção superior a seis meses, na sequência de um processo disciplinar. Porém, apenas está descrita a falta de urbanidade, que resultaria apenas, e eventualmente, numa repreensão, e não está legislado o cenário de comportamento violento.

Criticado pela terceira vez seguida



Alvo de forte contestação na reunião magna de sexta-feira, Luís Filipe Vieira sofreu críticas por parte dos sócios do Benfica pela terceira assembleia geral seguida, pois já em 2017 e 2018 tinha estado na mira dos associados. Em ambas as ocasiões, os ânimos aqueceram também, com o presidente encarnado a ouvir apupos e até insultos. Em setembro de 2017, chegaram a voar cadeiras e a deflagar um petardo, enquanto no ano passado, já pela madrugada dentro, e após ser constantemente interrompido e alvo de contestação, Vieira atirou: "Vocês nem merecem o clube que têm, não merecem."