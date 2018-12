"A determinada alturas as pessoas afastaram-se do Benfica", assume Soares de Oliveira, lembrando os processos judiciais

Administrador da SAD encarnada lembrou ainda que nenhum patrocinador abandonou o projeto

A BTV faz 10 anos esta segunda-feira e nas comemorações incluem-se entrevistas a várias figuras do clube. O administrador Domingos Soares de Oliveira foi dos primeiros a falar e lembrou que gostava de ter figuras de renome a falar no canal, mas que hoje é mais difícil. "Parece que a determinada altura as pessoas se afastaram um bocadinho do Benfica, quando tivemos estes processos mais difíceis. Mas tenho a certeza que essas pessoas continuam a viver o benfiquismo de maneira intensa. E eram bem convidados para aqui, para a BTV."

Aproveitando a proximidade da decisão do juiz de instrução sobre se vai ou não levar a SAD do Benfica a julgamento no processo e-Toupeira, o administrador confessou-se tranquilo. "Pelo que assisti nas audições de novembro e dezembro, acho que foram suficientemente elucidativas e espero que o que foi dito seja devidamente ponderado no sentido de ausência de fatos concretos que possam ser imputados à Benfica SAD. Mas se a decisão do tribunal de instrução for diferente também estou tranquilo no sentido de que no devido momento, no local próprio, saberemos demonstrar a licitude das nossas práticas. Qualquer que seja a decisão no dia 13, estamos preparados para olhar para o futuro com confiança."

Soares de Oliveira admite, porém, que tudo o que tem acontecido manchou o nome do Benfica. "É evidente que o conjunto destes processos afetam o Benfica, não posso negar. O que temos feito é falar com nossos parceiros financeiros, patrocinadores. Quase 100% dos nosso patrocinadores são internacionais, 9 em 10. Tive a preocupação de manter os patrocinadores informados, responder a todas as perguntas que me têm feito. Tomamos sempre uma atitude pró-ativa de informar os patrocinadores sobre este problema, esta situação, apresentar os factos. Obviamente que existem notícias das quais nos vão perguntando informação. O processo já dura há algum tempo, o roubo dos emails, quase com dois anos. As explicações que temos dado têm sido suficientes para todos eles, sem exceção, renovarem os contratos connosco."

O caso dos emails não foi esquecido e Soares de Oliveira avisa que o tempo não será obstáculo para o Benfica exigir responsabilidades de tudo o que tem acontecido. "Temos colaborado com autoridades, com os tribunais, no sentido de partilhar a informação que temos. Acredito que as autoridades têm um caminho difícil para percorrer na identificação dos autores desse crime. São organizações complexas, muito bem organizadas. Demorará o tempo que for, mas acredito que vamos identificar quem esteve por detrás disso. O Benfica tem de defender os seus interesses. Seja agora, seja daqui a 10 anos, não hesitaremos em atuar para que sejam pedidas responsabilidades a quem nos lesou desta forma", rematou.