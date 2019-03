"A arbitragem do Benfica-Braga pareceu-me premeditada"

Olhando para o futuro, Fernando Tavares garantiu que "para o ano o Benfica vai lutar pelo campeonato nacional" contra Braga e Sporting

Fernando Tavares, vice presidente do Benfica para área das modalidades reagiu com dureza nas palavras contra a arbitragem do recente jogo de futebol feminino entre as águias e o Braga. A partida disputada no domingo e a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal terminou com triunfo das minhotas por 2-1, mas com muita polémica. Fernando Tavares, no programa "Jogo Limpo" da BTV nesta sexta-feira acusou a equipa de arbitragem de Sophia Rosa.

"A arbitragem correu bastante mal. O que aconteceu na Tapadinha no jogo contra o Braga parece-me premeditado e, do primeiro ao último minuto, a equipa do Benfica foi muito prejudicada. Esta semana já falei com os presidentes do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol), tal como como a FPF e tem de se fazer alguma coisa para o crescimento da arbitragem no futebol feminino. Vamos fazer uma exposição", afirmou Fernando Tavares, confirmando o teor de um comunicado anteriormente já feito pelo Benfica. O dirigente prosseguiu ainda: "Mesmo com uma arbitragem tendenciosa e dois erros defensivos da nossa equipa que deram em dois golos, o Benfica criou oportunidades para marcar quatro ou cinco golos. Tivemos ainda um golo mal anulado, numa arbitragem muito infeliz." Fernando Tavares viu, ainda, "um Benfica foi muito superior" e prometeu resposta forte na segunda mão:"Esperamos que em Braga haja uma melhor arbitragem e vamos lá para ganhar. A equipa está muito revoltada."

Olhando para o futuro, Fernando Tavares garantiu que "para o ano o Benfica vai lutar pelo campeonato nacional" contra Braga e Sporting, mas frisou as diferenças que atualmente existem entre os clubes. "O nosso orçamento é inferior ao de Braga e de Sporting na massa salarial. Onde estamos a gastar muito é na logística pois temos de andar com a tralha às costas", disse o vice-presidente, que explicou a aposta "no mercado brasileiro porque no mercado português as jogadores estavam já blindadas". Fernando Tavares revelou que o Benfica ira ficar "mais um ou dois anos" a usar as instalações da Tapadinha, acrescentando que irão "tentar melhorar o relvado".

Sobre o projeto das águias no futebol feminino, Fernando Tavares apontou a uma equipa com dimensão europeia. "Quando iniciámos este projeto fixámos um patamar para nós próprios, que é o da Europa. Quando lançámos o projeto pensámos querer estar ao nível de Lyon, Wolfsburgo, Bayern, Cheslsea, Manchester City, Manchester United, Barcelona e Atlético Madrid. É neste patamar que nos queremos equiparar", explicou.