Vieira fala em prenda e aponta: "Benfica está no top europeu dos mais diversos indicadores"

Presidente do Benfica discursou na noite desta quinta-feira, dia do 115.º aniversário do clube.

Luís Filipe vieira inaugurou esta quinta-feira, no âmbito das celebrações do 115.º aniversário do Benfica, a exposição "Museu Talismã, história, troféus e mística desde 2013". Depois de ter falado, em entrevista ao jornal do clube, de um ciclo de hegemonia, o líder das águias falou nas conquistas recentes do clube, na sequência do " processo de recuperação e consolidação da situação financeira".

"No dia em que comemoramos 115 anos, quero deixar uma palavra de confiança e otimismo a todos os benfiquistas. Confiança pela obra e resultados desportivos que falam por nós. Otimismo porque o nosso projeto de futuro está assente nas sementes que lançámos no passado e cujo melhor exemplo é a aposta na nossa formação. Mas neste dia de aniversário, no dia em que comemoramos os 115 anos do clube, queria desde já destacar a prenda que queremos dar a todos nós, benfiquistas. Graças ao processo de recuperação e consolidação da nossa situação financeira, o Sport Lisboa e Benfica irá em breve passar novamente a deter a Benfica Estádio - proprietária do Estádio - e a Benfica TV, situação diferente da que ocorria na SAD, onde o clube e os seus associados apenas têm uma posição maioritária", referiu.

"Assim se devolve o Benfica aos benfiquistas. Se a isso juntarmos a promessa cumprida de pagarmos a esmagadora maioria das nossas dívidas bancárias, com as receitas do novo contrato de direitos televisivos, demonstramos bem a solidez financeira que vivemos, num clube cada dia mais autónomo e respeitado", continuou.

"Outra notícia desta semana demonstra bem a forma como os adeptos querem estar, cada vez mais próximos do clube e, neste caso, da nossa equipa de futebol. Ultrapassámos o objetivo dos 40 mil red pass vendidos no nosso estádio o que, com os 8 mil lugares corporate existentes, elevam para 75% a taxa de ocupação do estádio, garantida antes do início de qualquer jogo. Batemos, assim, mais um recorde histórico", vincou.

"São números que estão em sintonia com o facto de hoje o Benfica estar no top europeu dos mais diversos indicadores, demonstrando todo a excelência do trabalho dos nossos profissionais nas mais diversas áreas. Orgulhamo-nos por sermos reconhecidos, dentro e fora de portas, como um exemplo de boa gestão empresarial e desportiva. Assinalar este aniversário com a inauguração desta nova área do museu tem todo o simbolismo, quando o tema desta primeira exposição visa precisamente homenagear e recordar todos os títulos obtidos, desde que este Novo Museu foi aberto em 2013. E mais um capítulo que ficará na nossa história, recheada de conquistas e de feitos notáveis nas áreas do Futebol, Modalidades, Projeto Olímpico e Património Cultural. O passado recente é motivo de orgulho presente e futuro", apontou.

"A construção do novo estádio, do novo museu, do Caixa Futebol Campus, o trabalho notável feito na uniformização das Casas do Benfica e no novo projeto Casas 2.0, o trabalho da nossa Fundação, a inovação e modernização de todas as áreas, o profissionalismo reconhecido dos nossos profissionais, mas sobretudo as conquistas e resultados obtidos pelos nossos técnicos e atletas, são marcos intemporais. Mas também, digno de registo e orgulho é apoio incansável, diário, dos nossos milhões de sócios, adeptos e simpatizantes espalhados pelo mundo. O presente é motivo de confiança para o nosso futuro", enalteceu.

"A forma como singram e se integram facilmente os nossos jovens talentos, as pérolas da Luz, na nossa equipa principal, resulta de uma visão, de um rumo, de todo um projeto que é uma das pedras basilares para que o Benfica concilie a hegemonia no futebol nacional e uma ambição cada dia maior em termos europeus. E o futuro é sinónimo da nossa ambição e do nosso permanente inconformismo. Novos projetos estão a ser preparados: destaco o centro de alto rendimento, o Museu Benfica, a Rádio Benfica, o Benfica digital e a ampliação e alargamento do nosso Caixa Futebol Campus. Tem sido um privilégio participar nesta gloriosa história, Por isso, e por tudo o resto, um grande Obrigado a todos os benfiquistas", concluiu.