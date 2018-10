"Estive para assinar pelo Benfica, mas já tinha 27 anos..."

Hélder Lopes defrontou os encarnados em oito ocasiões, cinco pelo Paços de Ferreira e duas pelo Beira-Mar.

Hélder Lopes cumpre a segunda época no AEK, após passagem pelo Las Palmas, onde chegou em 2016/17, após terminar contrato com o Paços de Ferreira. E foi nesse momento da carreira que o defesa-esquerdo teve uma grande oportunidade de rumar à Luz, conforme conta a O JOGO. "Estive para assinar pelo Benfica, no último ano de contrato no P. Ferreira [2015/16], mas já tinha 27 anos e tive de ver o lado financeiro, além do desportivo. A proposta que tive de fora [Las Palmas] era mais vantajosa e saí. Nunca me arrependo de nada, tinha o sonho de jogar num grande, mas são opções que se têm de tomar", conta o defesa, que lembra as oito vezes que defrontou as águias [seis pelo P. Ferreira, duas pelo Beira-Mar]. "Seria um momento especial reencontrá-los na segunda volta, principalmente por ser na Champions" admite.

Hélder Lopes lesionou-se com gravidade e não vai enfrentar amanhã o Benfica, no segundo jogo da fase de grupos da Champions. O jogador, de resto, já estava impedido de atuar nesse desafio porque cumpre castigo, depois de ter sido foi expulso no play-off de acesso e punido com quatro jogos de suspensão. Apesar do infortúnio, o lateral-esquerdo não desanima e acredita num bom desempenho dos colegas.

