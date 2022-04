"Interesse? Vou afastar-me um pouco disso e continuar a fazer o trabalho"

Declarações de Henrique Araújo no final da receção da equipa sub-19 do Benfica, vencedora da UEFA Youth League, na Câmara Municipal de Lisboa.

O jovem avançado do Benfica Henrique Araújo destacou esta quinta-feira que a equipa encarnada que conquistou a YEFA Youth League aprendeu com os erros e "à quarta foi de vez".

Araújo referia-se, em declarações na receção na Câmara Municipal de Lisboa, às três finais desta prova perdidas anteriormente pelo Benfica, para realçar o feito da recente conquista em Nyon, na Suíça, quando goleou na final o Salzburgo por 6-0

"Soubemos aprender com os erros nas finais que não correram tão bem... agora, à quarta correu bem e ficámos muito satisfeitos. Fico satisfeito, mas tento não ligar muito a isso, porque quando acertamos somos os melhores do mundo, quando falhamos somos os piores", disse o jovem avançado do Benfica.

Sobre uma futura aposta em si ou em algum dos companheiros, frisou: "É natural, mas vou afastar-me um pouco disso e continuar a fazer o trabalho que tenho feito até agora. O Benfica já provou que aposta nos jovens, eu sou mais um deles, espero ter oportunidades como tenho tido até agora. O nosso trabalho é treinar bem, jogar bem e representar o Benfica da melhor maneira."

Por seu lado, o diretor da academia benfiquista, Pedro Mil-Homens, congratulou-se: "Evidentemente que no desporto se luta por vitórias, por vencer e naturalmente quando as coisas correm bem ficamos mais satisfeitos. É importante para nós, Benfica e o seu futebol de formação, e um passo importante na carreira destes jovens."

"O fundamental é ter as oportunidades e o Benfica saberá certamente dá-las. Depois, aqueles que evidentemente tiverem mais capacidade afirmar-se-ão com mais facilidade, outros terão uma carreira menos mediática no ponto de vista futebolístico. Mas é importante fazer nota do tempo de afirmação para muitos destes jovens," salientou o dirigente máximo da academia benfiquista.