Lateral espanhol continuará nos planos do emblema "blaugrana".

O alegado interesse do Barcelona no regresso de Alejandro Grimaldo ao clube já não é novidade. Sendo este um namoro antigo, em Espanha falam esta quarta-feira em primeiros contactos do emblema "blaugrana" com vista à contratação do jogador.

A informação é avançada pelo programa "El Chiringuito de Jugones, da estação televisiva espanhola "Mega TV".

Imprescindível para o Benfica, o emblema encarnado estará concentrado em conseguir a extensão do contrato do lateral espanhol mas, recorde-se que Grimaldo nunca escondeu a ambição de voltar ao emblema "culé".