Inter quer usar Lázaro como moeda de troca

Valentino Lázaro foi cedido pelo campeão transalpino aos encarnados por uma época, até ao final de 2021/22, sem opção de compra

Pouco utilizado até ao momento no Benfica, fruto de várias lesões, Valentino Lázaro já entra nos planos do Inter para 2022/23 como... moeda de troca. O campeão transalpino está interessado em contratar Filip Kostic, internacional sérvio do Eintracht Frankfurt, para a próxima temporada e admite, segundo a Imprensa italiana, incluir o passe do ala cedido às águias para baixar o valor a pagar ao emblema germânico, que aponta a uma verba a rondar os 20 milhões de euros, por Kostic.