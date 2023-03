"Inter merece mais respeito, mandámos o Barcelona para a Liga Europa"

Onana, guarda-redes do Inter, deu uma entrevista ao "Sport Mediaset", de Itália.

Duelo com o Benfica e resumo da aventura na Europa: "Merecemos mais respeito na Europa, visto que mandámos o Barcelona para a Liga Europa e estivemos num grupo complicado [Bayern, Barcelona e Viktoria Plzen]. Temos mostrado que somos uma equipa forte. Não interessa o que vai acontecer na próxima eliminatória, vamos defrontar o Benfica para ganhar. Quero ganhar todas as competições."

Abril é um mês com desafios importantes: "Temos de jogar sempre sem medo. Se existir medo, mais vale nem entrar em campo. Vamos ter um mês difícil, mas nós preparamo-nos todos os dias para jogos como os que teremos contra Juventus [meias-finais da Taça de Itália] e Benfica. Estou convencido de que se trabalharmos todos no mesmo sentido, será um mês cheio de coisas boas para nós."

Segurança defensiva do Inter: "Significa que a nossa defesa está a ir muito bem. Um guarda-redes pode fazer muitas defesas, mas se não te qualificares o grupo acaba por não ter valor. Quando não sofres golos é fruto do trabalho coletivo, que vai desde o treinador até ao avançado e todos aqueles que estão no banco de suplentes. Para mim, é um grande orgulho ser o guarda-redes que um clube como este."