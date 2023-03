Inter "esfrega as mãos" antes do Benfica: "Tem sido um desastre, mas está a inverter-se"

Forma de Romelu Lukaku não passa em claro. Equipa italiana defronta as águias nos quartos de final da Champions.

Depois de um arranque de temporada complicado, Romelu Lukaku aproveitou a recente pausa nas provas de clubes para mostrar que está em forma. O avançado belga fez um hat-trick na Suécia, em jogo de apuramento para o Europeu, e marcou um golo no triunfo (3-2) frente à Alemanha, um particular.

O jornal espanhol As destaca este bom momento do atacante e recorda que foi dele o golo que eliminou o FC Porto nos oitavos de final da Champions (1-0 para o Inter em Itália e nulo no Dragão). "Até agora, o seu desempenho tem sido um desastre, mas a situação está a inverter-se", escreve a publicação.

Lukaku está cedido ao emblema italiano pelo Chelsea e leva cinco remates certeiros em 19 jogos. "O Inter esfrega as mãos com o regresso da 'besta' na fase decisiva da temporada: quatros de final da Champions com o Benfica, meias-finais da Taça frente à Juventus e a luta pelos lugares de Liga dos Campeões na Serie A", menciona o As.

O Benfica recebe o Inter no dia 10 de maio e joga em Itália uma semana depois.