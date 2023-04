Inteligência artificial aponta Ramos como o ideal ao lado de Benzema

Jornal "Marca" foi tentar perceber, através da inteligência artificial, qual seria o jogador com as características ideias para ser o parceiro de Benzema no Real Madrid.

A atenção do Real Madrid em Gonçalo Ramos tem sido noticiada pela imprensa espanhola ao longo da época, com maior incidência após os jogos da Liga dos Campeões e também depois das exibições no Mundial"2022.

Desta vez, o jornal "Marca" foi tentar perceber, através da inteligência artificial, qual seria o jogador com as características ideias para ser o parceiro de Benzema no ataque merengue, com base em três condições: ser um "nove" puro, ter até 21 anos e uma pontuação de desempenho mínima de 80.

Através do sistema "Olocip" que trata do cruzamento de todos estes dados, o nome de Gonçalo Ramos foi o que se mais aproximou da perfeição com 92% de correspondência como o companheiro certo para o francês. Segundo o jornal espanhol, o melhor marcador do Benfica, esta época, pode ser comparado a Luíz Suarez, destacando-se pela boa temporada que está a concretizar ao serviço dos encarnados com 25 golos e 11 assistências.

Para o peso da escolha conta também a participação encarnada na Liga dos Campeões, com a chegada aos quartos de final, em que Gonçalo Ramos festejou por três vezes e ainda deu três a marcar. Na avaliação feita pelo sistema de inteligência, o jovem português, num total de 100 pontos, consegue 93 a nível ofensivo, 87 no aspecto defensivo e 75 quanto à construção de jogo, dando a média de 92 pontos no total. As restantes opções, ainda assim longe da pontuação do português, recaem por Folarin Balogun (88 pontos) do Stade de Reims e Elye Wahi (80) dos franceses do Montpellier.

Os espanhóis avaliam Ramos em 28,5M de valor de mercado, mas a cláusula de rescisão do jogador está nos 100 milhões de euros.