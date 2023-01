Insistência sobre Enzo Fernández ficou sem resposta

Roger Schmidt quer acabar rapidamente com as polémicas relativas ao argentino

Roger Schmidt, treinador do Benfica, respondeu esta segunda-feira a uma pergunta sobre Enzo Fernández, na conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Varzim, para a Taça de Portugal.

"Conta com o argentino?" foi a questão colocada ao treinador das águias, respondendo este, sem deixar margem para dúvidas, que o assunto relacionado com Enzo "está perto do fim", que o jogador "está feliz"nas águias e que "é um jogador chave" para a equipa. Nesse sentido, não ficaram dúvidas que o tema quente do último mês foi respondido de forma veemente, manifestando o treinador vontade clara de encerrar rapidamente as polémicas.

Pouco depois, porém, já após duas questões sobre outros assuntos, um jornalista voltou a abordar o tema, pretendendo uma resposta sobre Enzo a partir de um outro ponto de vista. O assessor de imprensa do Benfica, Ricardo Lemos, interrompeu o jornalista em questão, frisando que a questão já tinha sido respondida. Roger Schmidt ainda teve palavra, mas sem adiantar mais nada, terminando a conferência em seguida.