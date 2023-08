Iniciar defesa do título a vencer virou hábito para o Benfica

Águias venceram a primeira jornada nas últimas cinco épocas em que entraram como campeãs. Jorge Jesus, em 2010/11, foi o derradeiro a falhar nesse estatuto a abrir a Liga; O Boavista, que caiu ante os encarnados de Roger Schmidt em 2022/23, já causou mossa ao Benfica por três vezes, como o Sporting. Derrotou o clube da Luz por duas ocasiões e arrancou um empate.

O Benfica entrou em 2023/24 com o pé direito graças ao triunfo sobre o FC Porto na Supertaça, o que valeu a conquista da prova, enfrentando agora o desafio de começar da melhor maneira na defesa do campeonato ganho na temporada transata. E Roger Schmidt tem como inspiração o passado recente das águias, já que o clube da Luz venceu a abrir o campeonato nas derradeiras cinco vezes como campeão. O último caso de insucesso das águias a abrirem a Liga na defesa do título foi em 2010/11, sob o comando de Jorge Jesus, com um desaire caseiro por 2-1 diante da Académica - ainda neste século, a Briosa, em 2005/06, foi também capaz de travar o Benfica, a zeros, em Coimbra.

Desde 2010/11 os encarnados venceram por cinco ocasiões: em 2014/15 sobre o Paços de Ferreira (2-0), em 2015/16 ante o Estoril (4-0), em 2016/17 ao Tondela (2-0), em 2017/18 com o Braga (3-1) e já em 2019/20 novamente sobre o Paços de Ferreira (2-0).

Esta é a segunda melhor série dos benfiquistas, depois dos nove arranques eficazes entre 1955/56 e 1968/69 após as temporadas em que se sagraram campeões.

Na época de estreia na Luz, Roger Schmidt venceu o Boavista nos dois duelos na Liga (3-0 fora e 3-1 em casa), mas o técnico deve estar avisado para os perigos dos axadrezados. Isto porque o adversário desta noite já foi capaz de causar mossa por três vezes nos arranques do Benfica campeão. Algo que só o Sporting também conseguiu. E ambas com duas vitórias sobre as águias e um empate. Em 1991/92, a turma boavisteira venceu na Luz um conjunto comandado por Sven-Goran Eriksson, por 1-0, depois de um empate (0-0) a abrir o campeonato também em Lisboa em 1975/76, eram as águias orientadas por Mário Wilson. Já em 1973/74, o Benfica orientado por Jimmy Hagan viu-se surpreendido na primeira jornada com uma derrota por 2-0 no Estádio do Bessa.