Segundo o The Sun, o avançado do Benfica consta da "lista de compras" dos red devils, mas só no mercado de verão.

O nome de Gonçalo Ramos está, mais uma vez, associado ao Manchester United. Esta quinta-feira, o jornal inglês The Sun escreve que os red devils têm o avançado do Benfica debaixo de olho para o mercado de verão.

Também Mohammed Kudus, avançado do Ajax, estará na lista de desejos do emblema de Old Trafford.