Ingleses seguiram ao vivo António Silva e Florentino no Benfica-Famalicão

Liverpool e Tottenham observaram a dupla do Benfica no jogo com o Famalicão.

Vários jogadores do Benfica têm estado nas bocas do mercado, com vários clubes de grande envergadura a serem apontados ciclicamente como destinos prováveis. António Silva e Florentino são dos desses futebolistas que estão em alta, mas com algo concreto em relação a ambos, pois Liverpool e Tottenham terão observado ao vivo o defesa-central e o médio-defensivo no último jogo das águias, na receção ao Famalicão.

Vistos como dois dos mais promissores jogadores do plantel de Roger Schmidt, António Silva e Florentino motivaram, segundo noticiou o portal alemão "90 min", a deslocação a Lisboa de olheiros dos dois emblemas da Premier League num encontro que terminou com o triunfo benfiquista, com um bis de Gonçalo Ramos, tendo o defesa e o centrocampista alinhado durante os 90 minutos, podendo a recolha de informações prosseguir esta terça-feira diante do Club Brugge, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

António Silva, de 19 anos, alinhou em 31 partidas do Benfica esta temporada e ainda se estreou pela Seleção Nacional, tendo participado no Mundial do Catar. A cláusula de rescisão ascende a 100 milhões de euros e os responsáveis encarnados, apurou O JOGO, pretendem segurar o jovem defesa, pelo menos, mais uma temporada, embora haja consciência que tal poderá revelar-se difícil tal o rol de interessados.

Já Florentino, que até tem uma cláusula de rescisão superior (120 milhões de euros), voltou à Luz para dois empréstimos e fixou-se como peça imprescindível nas opções de Roger Schmidt. Aliás, o médio de 23 anos, formado no Benfica Campus tal como António Silva, é o único jogador do plantel que foi utilizado em todos os 41 jogos da equipa na temporada em curso. Os planos da SAD apontam também para a a sua permanência em 2023/24, mas a cobiça de grandes emblemas, sobretudo ingleses, pode afetar a bússola do mercado encarnado.