Ingleses loucos com contratação de Darwin e apontam destino mais provável

Darwin, avançado do Benfica

Tubarões fazem contas aos 80 milhões de euros exigidos pelo Benfica.

De acordo com notícias divulgadas em Inglaterra, Darwin é um alvo prioritário para quase todos os endinheirados emblemas britânicos e ontem, quarta-feira, foi mais um dia em que os tabloides não pouparam nos milhões. Desde o Manchester United ao Tottenham, passando por West Ham e Newcastle (além de Atlético de Madrid e Barcelona), todos fazem contas aos 80 milhões de euros exigidos pelas águias.

Segundo o "The Athletic", o Atlético de Madrid é o clube melhor posicionado para levar de vencida a corrida pelo avançado, sendo a mudança para Espanha, de acordo com as mesmas informações, o cenário mais provável.