Ingleses garantem: Chelsea admite voltar à carga por Enzo Fernández

Benfica não abre mão dos 120 milhões da cláusula de rescisão.

Alvo do Chelsea para reforçar o plantel em janeiro, Enzo Fernández mantém-se na lista dos blues, tal como o nosso jornal já sublinhou, e a cerca de duas semanas do fecho do mercado os londrinos admitem agora, adiantou o jornal "Telegraph", voltar em breve à carga pelo argentino.

O Chelsea anunciara ao Benfica a intenção de pagar 127 M€ pelo médio, mas não passou dos 90, mais dez por objetivos e ainda a cedência de Ziyech (definitiva) e Datro Fofana e Andrey Santos (temporária).

O Benfica não abdica dos 120 M€ da cláusula para abrir mão do atleta.