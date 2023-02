Ingleses entre o desejo do Benfica e o plano de Grimaldo

Rui Costa até admitia abrir os cordões à bolsa para ficar com o lateral esquerdo espanhol, mas os argumentos financeiros de outros clubes, sobretudo de Inglaterra, Espanha e Itália falam mais alto.

O Benfica pretende renovar contrato com Grimaldo, mas é sabido que concretizar esse desejo não é tarefa fácil. Rui Costa até admitia abrir os cordões à bolsa para ficar com o lateral esquerdo espanhol, mas os argumentos financeiros de outros clubes, sobretudo de Inglaterra, Espanha e Itália falam mais alto.

Grimaldo está a realizar uma excelente temporada, tem sido dos jogadores mais importantes do Benfica e as boas exibições têm despertado o interesse de colossos do Velho Continente. Ontem, a imprensa inglesa voltou a referir que o destino do jogador poderá passar pela Premier League. Na La Liga também há vários emblemas de olho no lateral das águias, com destaque para o Barcelona, de onde chegou o canhoto, na temporada de 2015/16.

Grimaldo entende ser este o momento certo para fazer o maior contrato da sua carreira e, por isso, recusou as várias abordagens levadas a cabo pelo presidente Rui Costa. Esta temporada, o esquerdino soma 3295" de competição, resultantes da presença em 37 jogos. O espanhol soma ainda um total de cinco golos e oito assistências.