Ingleses colocam Darwin nas cogitações do plano milionário do Manchester City

Clube inglês prepara investimento de 225 milhões de euros no mercado de verão e Darwin é um dos nomes considerados.

O jornal The Telegraph dá conta este domingo de um plano milionário do Manchester City (deverá dispor de uma verba a rondar os 225 milhões de euros) a pensar no próximo defeso, com a intenção de dotar a equipa de Pep Guardiola de três reforços em posições-chave: um avançado, um médio-defensivo e um lateral-esquerdo.

No caso do sector ofensivo, há Aguero, que, apesar de terminar contrato no final da época, deverá renovar pelos "citizens". No entanto, o emblema de Manchester quer dar ao treinador catalão um concorrente para o experiente argentino e é aí que surgem três opções: Lukaku, Haaland e... Darwin Núñez.

O avançado do Benfica é apontado pela imprensa britânica como uma das hipóteses cogitadas pelo City, ao lado do belga do Inter e do norueguês do Dortmund. O uruguaio de 21 anos assinou esta época pelo clube da Luz, proveniente do Almería, e rapidamente se afirmou como titular na equipa de Jorge Jesus.

Darwin, que também já foi associado ao Barcelona, leva oito golos marcados pelas águias em 2020/21 - três no campeonato e cinco na Liga Europa -, além de sete assistências.