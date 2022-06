Benfica nega que indisposição de Rui Costa tenha travado reunião com o United por Darwin

Darwin com a camisola do Liverpool

Portal The Athletic adianta que o Manchester United e o Benfica marcaram uma reunião em abril para discutir uma possível contratação de Darwin. Mas uma intoxicação alimentar de Rui Costa cancelou o encontro. As águias negam que tenha sido assim.

Uma intoxicação alimentar sofrida por Rui Costa poderá ter, de alguma forma, travado uma eventual ida de Darwin Núñez para o Manchester United. É o que diz o portal inglês The Athletic que revela, esta segunda-feira, que os dirigentes do Benfica e dos red devils agendaram uma reunião em abril para discutir o avançado uruguaio, mas o presidente das águias acabou por ficar adoentado e o encontro foi cancelado.

O dirigente faz anos a 29 de março - comemorou 50 anos - e a intoxicação alimentar terá acontecido a seguir à festa de aniversário.

Fonte do clube da Luz, porém, nega a O JOGO que tal tenha acontecido.

Ainda de acordo com a publicação, o Manchester United não terá ficado agradado com o cancelamento e acabou por não ser marcada uma outra data para que as partes se encontrassem.

Darwin foi na mesma para Inglaterra, mas para o rival Liverpool.

Importa relembrar, no entanto, que o jogador não queria mudar-se para uma equipa que não jogasse a Liga dos Campeões esta época, como acontece com os red devils.