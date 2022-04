Indicam os clubes melhor posicionados e os milhões em cima da mesa para levar Darwin

Avançado uruguaio continua a ser um alvo muito apetecível para vários clubes europeus.

Darwin, avançado do Benfica, continua a ser protagonista de vários rumores do mercado de transferências. Nélson Veríssimo, após o hat-trick do internacional uruguaio frente ao Belenenses (triunfo por 3-1), falou sobre a possível saída do jogador e até sobre os milhões que espera que o Benfica possa encaixar com a transferência - idênticos às da mudança de João Félix para o Atlético de Madrid [120 milhões de euros].

Pois bem, o "The Athletic" assegura que o Darwin poderá sair por valores bem abaixo dos do internacional português: algo como 70 milhões de euros. Ainda de acordo com as mesmas informações, Manchester United (dependendo do treinador que assumir a equipa), PSG (para o lugar de Kylian Mbappé, caso o craque francês saia) e Chelsea (dependendo de quem serão os novos donos), são os destinos mais prováveis.

De recordar que o internacional uruguaio chegou ao Benfica em 2020, por 24 milhões de euros, tendo uma cláusula de rescisão de 150 milhões. Soma 31 golos e três assistências em 36 jogos disputados esta temporada.