Imprensa turca garante acordo entre Benfica e Galatasaray por Gedson

Médio vai ser reforço dos turcos durante uma época e meia, através de um empréstimo com opção de compra

Gedson Fernandes já não escapa ao Galatasaray, assegura a imprensa turca e reforça o jornal espanhol Mundo Deportivo. Segundo as fontes, o clube de Istambul já chegou a acordo com os encarnados para a cedência do internacional português até junho de 2023, com uma opção de compra incluída.

Com apenas quatro jogos disputados esta época pelas águias, Gedson está em vias de regressar ao clube que o acolheu, por empréstimo, na segunda metade da temporada passada, após o fim de uma aventura de pouco sucesso no Tottenham, na altura treinado por José Mourinho. Pelos turcos, apontou um golo e três assistências em 18 jogos.