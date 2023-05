Imprensa internacional reagiu ao 38 do Benfica: "O campeão voltou!"

Redação com Lusa

Os brasileiros do Globo Esporte recorreram à expressão "o campeão voltou", utilizada pelos "encarnados" no título de 2019, para assinalarem a conquista deste sábado, depois de vencerem na última jornada o despromovido Santa Clara, por 3-0

A imprensa internacional destacou este sábado nas edições online a conquista do 38.º título nacional pelo Benfica, desde a menção de que "o campeão voltou", a uma recuperação do "trono" em Portugal.

"O campeão voltou! Benfica vence Santa Clara e conquista título português após quatro anos", sublinho o jornal, lembrando que o clube lisboeta conta com os brasileiros Lucas Veríssimo, Gilberto, David Neres e Morato.

Dentro da mesma tónica, os espanhóis do jornal Marca frisam que o Benfica recuperou "o trono português".

"O Benfica não "fraquejou" diante de uma Luz a abarrotar e ganhou a Liga portuguesa", refere a edição online do jornal espanhol, lembrando que o FC Porto agarrou-se à reviravolta até à última, mas que as "águias" aproveitaram a vantagem da primeira parte da época.

O conceituado jornal francês L"Équipe limitou-se a assinalar que o Benfica, que não vencia desde 2019, chegou ao seu 38.º título, depois de vencer o Santa Clara (3-0).

Da Noruega e da Áustria, a imprensa faz ligação a Aursnes, fundamental na campanha do Benfica, e Roger Schmidt, o primeiro treinador alemão a ser campeão nos "encarnados".

"Fredrik Aursnes é campeão na Liga portuguesa com o Benfica", assinala o tabloide norueguês VG.

Na edição online, o VG lembra que é a primeira época do médio no clube lisboeta e que "leva o ouro" logo na estreia.

"Casper Tengstedt (Dinamarca) e Andreas Schjelderup (Noruega) sentaram-se no banco do Benfica durante todo o jogo de sábado. E em 2004/05, Azar Karadas [também norueguês] sagrou-se campeão com o Benfica", lembra o jornal.

O trabalho de Roger Schmidt merece igualmente atenção a partir da Áustria, onde tinha sido campeão com o Salzburgo, e dos Países Baixos, de onde saiu para o Benfica

"Schmidt leva Benfica ao 38.º título em Portugal. Torna-se no primeiro treinador alemão a vencer o campeonato português. Graças a uma vitória confortável por 3-0 no último jogo da temporada contra o Santa Clara, o técnico de 56 anos conquistou seu primeiro título da liga com o Benfica", referem os austríacos do Kronen Zeitung.

O jornal assinala que o Benfica, recordista de títulos nacionais em Portugal, chegou ao 38.º, mas que é o segundo da carreira de Schmidt, depois de ter sido campeão austríaco com o Salzburgo em 2014.

Também os neerlandeses do De Telegraf "olham" para o título na Luz, lembrando que "ex-técnico do PSV Eindhoven Roger Schmidt conquista o título com o Benfica".

O Benfica sagrou-se este sábado campeão português pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga.

A precisar de um triunfo para assegurar matematicamente o título, o Benfica marcou por Gonçalo Ramos (sete minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.