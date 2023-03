Imprensa belga dá uma certeza: treinador do Brugge estará em Lisboa

Scott Parker em situação difícil no Club Brugge

A equipa belga não consegue melhorar o nível das exibições e o treinador tem sido muito criticado. Mas deve continuar para já.

A derrota de sexta-feira do Brugge frente Oostende por 3-0 veio agudizar a posição de Scott Parker no comando técnico dos belgas. O treinador inglês não tem conseguido melhorar exibições nem obter bons resultados e a continuidade no Brugge é um ponto em discussão.

Ainda assim, segundo o jornal belga Het Nieuwsblad, não é esperada nenhuma mudança antes da partida com o Benfica, na terça-feira. A Direção do clube belga não quer voltar a mudar de técnico esta temporada - depois da saída de Hoefkens - e, por isso, Parker deve mesmo viajar amanhã, segunda-feira, para Lisboa. O inglês tem um contrato válido por dois anos e meio, mas a Imprensa belga aponta à saída no final da época.