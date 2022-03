Imprensa alemã dá Roger Schmidt como praticamente certo no Benfica

Treinador alemão de 55 anos orienta atualmente o PSV. E tem más memórias do Benfica esta época.

A revista alemã "Kicker" informa esta terça-feira que Roger Schmidt está praticamente fechado pelo Benfica para orientar o clube da Luz na próxima temporada. O técnico alemão de 55 anos orienta atualmente o PSV, dos Países Baixos, está em final de contrato e já é público que não irá renovar. Van Nistelrooy, antigo avançado, será, de resto, o senhor que se segue no banco da formação Eindhoven.

Schmidt defrontou as águias no play-off da Liga dos Campeões, esta temporada, numa eliminatória que sorriu ao Benfica, então orientado por Jesus. É a segunda época ao comando do PSV, após passagens pelo Beijing Guoan (China), Bayer Leverkusen (Alemanha) e Red Bull Salzburgo (Áustria), entre outros clubes de menor nomeada no início da carreira.

A "Kicker" salienta que as conversações com o Benfica decorreram de forma favorável a um entendimento entre as partes, realçando que a assinatura do contrato "está iminente". Em dezembro, refere a publicação, esteve na agenda do Leipzig, mas acabou por se manter nos Países Baixos, com a intenção firme de cumprir o vínculo com o PSV.

Já com a temporada na ponta final, o título de campeão está ainda bem vivo: o PSV é segundo no campeonato dos Países Baixos, a dois pontos do líder Ajax. Na Conference League vai disputar os quartos de final com o Leicester.