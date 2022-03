Rui Costa: "Estão identificados os motivos que nos levaram aos dissabores"

Declarações do presidente do Benfica, na entrega dos Galardões Cosme Damião

Galardões: "Reconhecemos a cada ano o talento das nossas equipas, homenageamos os que souberam honrar. Com enorme orgulho enquanto presidente do Benfica que encontro aqui entre todos vós a distinguir com os galardões Cosme Damião o melhor do nosso Benfica e a devoção dos nossos atletas e colaboradores. Ato que honra no presente o maior clube português e o maior embaixador de Portugal."

Exigência: "Acredito que todos vós benfiquistas me acompanham neste sentimento. No Benfica, a exigência mínima é vencer, vencer é a nossa essência. Enorme mágoa pessoal que na presente temporada tivemos desaires inesperados. Até ao final, quer futebol quer modalidades em competição estão para mostrar caráter para honrar o manto sagrado."

Futuro: "Se o presente é de exigência e compromisso, igualmente certo que bem identificados estão os motivos que nos levaram aos dissabores e identificadas as soluções para voltarmos a liderar seja no futebol ou nas modalidades. Sabemos bem para onde queremos ir e o que fazer para lá chegar. Nesta casa, ganhar, perder ou empatar nunca poderá significar a mesma coisa."